التنسيقية:تزايد التصويت باليوم الثاني لانتخابات الرئاسة.. واحتفالات المصريين خارج السفارات والقنصليات

تابعت الغرفة المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج بمختلف دول العالم، ورصدت الغرفة المركزية انتظام سير العملية الانتخابية، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تزايد الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات في دول الخليج العربي خاصة الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهولندا، كما تلاحظ من خلال متابعي الغرفة صعوبة الأحوال الجوية في بعض الدول الأوروبية خاصة النمسا وسويسرا ألمانيا مما أثر على نسبة الإقبال في هذه الدول.

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفالات المصريين بالخارج في مختلف دول العالم خارج مقار السفارات والقنصليات، ولم ترصد الغرفة المركزية مخالفات لأي من الحملات الرسمية لأي من المرشحين، وتابعت الغرفة بيانات حملات المرشحين والبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأكدت الغرفة المركزية للتنسيقية من تنفيذ السفارات والقنصليات لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أغلقت مقار اللجان الانتخابية في عدد كبير من دول العالم، وبدأ اليوم الثالث في نيوزلاندا في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لنيوزلاندا، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة بفارق 11 ساعة.

وتجرى الانتخابات في 121 دولة على مدار 137 سفارة وقنصلية، وتتابعها الغرفة المركزية بالتنسيقية في جميع دول العالم وعلى مدار أيام التصويت.