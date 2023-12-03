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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.. تجنب القيام بأعمال شراء متهورة

برج الدلو
برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بالطيبة واللطف والقدرة على التحكم في الانفاق المالي بشكل كبير وهم الأشخاص المولدون خلال الفترة (20 يناير – 18 فبراير).

نستعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.


حظك اليوم برج الدلو مهنيا

مولود برج الدلو ستحصل فى هذه الفترة  للحصول على ترقية ستغير من شأنه فى مجال العمل، وذلك نتيجة الجهد الوفير الذى بذله فى الفترة الماضية، وذلك يمنحه الشعور بالسعادة.

برج الدلو اليوم ماليا

برج الدلو اليوم تواجه بعض التحديات المالية لكن لا تقلق بقليل من الصبر والتخطيط ستتمكن من التغلب عليها ، ركز على وضع الميزانية وإيجاد طرق لتوفير المال ، ولا تخف من طلب المشورة من خبير مالي إذا لزم الأمر ، بقليل من الجهد ستعود إلى المسار الصحيح في لمح البصر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تشعر بالحالة النفسية السيئة نتيجة ابتعاد الحبيب عنك فى الفترة الأخيرة، تحلى بالهدوء حتى تستطيع التفكير فى الطريقة التى تعيد الأمور بينك وبين الشريك إلى سابق عهدها.

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حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

حاول السيطرة على أعصابك والتمتع بالهدوء، وتخلى عن الانفعال حتى لا يؤثر ذلك الأمر على حالتك الصحية.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ينصح علماء الفلك مواليد برج الدلو إذا كان الطقس جيدًا محاولة تجديد النشاط، من خلال طرح فكرة القيام برحلات ونزهات فى الطبيعة مع المقربين.

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