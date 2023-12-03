عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 .. احتوى شريك الحياة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا 3 ديسمبر 2023:

تملك المهارة العالية والخبرات المتراكمة التى تفيدك فى مشروعك الخاص، مع القدرة على الحصول كل المكاسب من شدة ذكاء، ما يجعل من حولك ينبهر بشخصيتك الرائعة.

txt

برج العقرب| حظك اليوم 1 ديسمبر 2023.. الكون يوفر لك ما تحتاجه

txt

برج العقرب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023..ثق في الله يوفر لك ما تحتاجه

برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

احتوى شريك الحياة، بالقدر الكافى ليشعر بحنانك وحبك، الذى تشعر به، وتحدث معه كل فترة لمزيد من الترابط العاطفى بينكما، مع إحضار هدية جميلة له بدون مناسبة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

تحدث بكل آرائك المدهشة عن أفكارك الجريئة التى خارج الصندوق، مع إعطاء النصيحة لمن يحتاجها من زملائك، لأنك شخص جدير بالثقة والخلق الحميد.

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب صحيا برج العقرب عاطفيا برج العقرب ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.. تجنب القيام بأعمال شراء متهورة

برج الجوزاء| حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: تعاون مع زملائك

برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اتخذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: توخَّ الحذر في إنفاقك

في البرد.. طرق فعالة لتدفئة المنزل دون الحاجة إلى مدفأة

4 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من جوجل يؤثر على جميع مستخدمي واتساب.. تفاصيل

بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

مسئول أمريكي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة

ثلاثة أيام في حب مصر.. المصريون بالخارج يسطرون ملحمة كبرى بالانتخابات الرئاسية

السفير المصري في غينيا: نستكمل العملية الانتخابية ولا يوجد أي معوقات

ماهر همام يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

«بابلو اسكوبار» امبراطور المخدرات.. كيف حوّل زنزانته بكولومبيا لفندق 5 نجوم|تفاصيل تاريخية مدهشة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ