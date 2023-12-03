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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون دولي: الدولة المصرية نجحت في إعطاء المواطن حقه الدستوري

صدى البلد

أكد الدكتور عبدالله مغازي، أستاذ القانون الدولي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية و وزارة الهجرة في تسهيل كل ما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري للمصريين في الخارج، لافتا إلى أنهم لهم الحق في المشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال جواز السفر أو الرقم القومي.

وأضاف "مغازي"، خلال مداخلته ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع على شاشة CBC مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك 137 قنصلية و وزارة في أكثر من 21 دولة على مستوى العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت بكل مؤسساتها في إعطاء المواطن المصري لحقه الدستوري كما نص عليه الدستور.

مرحلة انتقالية

وأوضح "مغازي"، أن مصر في مرحلة تحول ديمقراطي و تمر بمرحلة انتقالية، و الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو نجاح البلد نفسها، معقبا: "تنافسنا هو تنافس لإنجاح البلد و التجربة"، منوها إلى أن الشعوب بالخارج تحترم الشعوب التي لديها أصوات فعالة وتطالب باستحقاقاتها.  

القانون الدولي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 مصر التصويت

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