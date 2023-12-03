اقتصادي حائز على نوبل: ChatGPT تؤدي لتخفيض أسبوع العمل لـ 4 أيام

توقع كريستوفر بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ كلية لندن للاقتصاد والمتخصص في اقتصاديات العمل وتأثير الأتمتة، أن ChatGPT سيحسن جودة العمل وربما يحسن الإنتاجية بشكل أكبر، مع تخفيض أسبوع العمل إلى 4 أيام في عدد من الدول.

وصرح بيساريدس لمجلة “فورتشن” الأمريكية بأنه على الرغم من المخاوف من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقليل ساعات العمل إلى خسارة في الأجر، إلا أن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال.

وقال بيساريدس “لن تنخفض الأجور بسبب التحسن في الإنتاجية، وستتم الأمور بشكل أسرع باستخدام ChatGPT” مضيفًا "سنكون قادرين على القيام في 4 أيام بما كنا نفعله في خمسة أيام في العديد من المهن."

ويقول بيساريدس، الذي فاز بجائزة نوبل عام 2010 مع اثنين من الأكاديميين الآخرين لأبحاثهم حول الآثار الاقتصادية للبطالة، إن تكنولوجيا الأتمتة السابقة مثل الروبوتات كان من المتوقع أيضًا أن تسفر عن نتائج أفضل من الاعتماد فقط على العمل البشري.

وقال لمجلة فورتشن"لقد اعتقدنا دائمًا أن تقنيات الأتمتة من شأنها تحسين الإنتاجية، وسوف تتحسن بما يكفي لتعمل بشكل أفضل بمرور الوقت".

أثار الذكاء الاصطناعي مؤخرًا مخاوف خبراء الصناعة بشأن إساءة استخدامه بمن فيهم جيفري هينتون، المعروف باسم "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، حيث قال في شهر مايو الماضي إنه قد يكون من الصعب منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدام التكنولوجيا لأغراض ضارة.

وحذر هينتون، الذي عمل سابقًا في جوجل، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التلاعب بالبشر وربما التفوق عليهم، لكن بيساريدس يعتقد أنه من الصعب تقديم مثل هذه التنبؤات حول الذكاء الاصطناعي لأن الكثير عن هذه التكنولوجيا لا يزال غير معروف.