عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر منه

صدى البلد

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على تعادل المارد الأحمر أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني مساء أمس ، بهدف لمثله على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023 – 2024 .

        

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": كنت أتمنى أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بمحمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب للاستفادة من قدراته في التمرير لزملائه في الخط الهجومي .

 

وأضاف أبو الدهب وهناك علامة استفهام حول آداء إمام عاشور، فاللاعب لم يقدم الآداء المنتظر مع الأحمر حتى الآن، وفقًا للمقابل المادي والضجة الإعلامية التي صاحبت الصفقة.

 

وانتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

ترشيحاتنا

وزير الداخلية الفرنسي: ضحية حادثة الطعن في باريس سائح ألماني

نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج الأربعاء

مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس

الأونروا: تفشي الأمراض بين الفلسطينيين.. ومخاوف من انتشار الكوليرا

لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر منه

قنصل مصر بميلانو: لا نعاني من أي معوقات بالانتخابات والمصريين ربنا مبارك فيهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ