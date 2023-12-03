لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر منه

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على تعادل المارد الأحمر أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني مساء أمس ، بهدف لمثله على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023 – 2024 .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": كنت أتمنى أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بمحمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب للاستفادة من قدراته في التمرير لزملائه في الخط الهجومي .

وأضاف أبو الدهب وهناك علامة استفهام حول آداء إمام عاشور، فاللاعب لم يقدم الآداء المنتظر مع الأحمر حتى الآن، وفقًا للمقابل المادي والضجة الإعلامية التي صاحبت الصفقة.

وانتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.