لم يكن له أي دور.. رمضان السيد يفتح النار على إمام عاشور

فتح رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، النار على إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، على خلفية أدائه أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إمام عاشور اليوم أمام يانج أفريكانز لم يكن له أي دور سواء هجومي أو دفاعي، كان يقف في وسط الملعب دون تأثير".

وتابع: "كولر كان موفقا بتغيير إمام مبكرا ونزول أفشة بدلا منه مع بداية الشوط الثاني، لأول مرة نرى كولر يجري تغيير بين شوطي اللقاء".

وأتم: "إمام عاشور لعب أول 3 مباريات له مع الأهلي بأداء مميز للغاية، ومن بعدهم انخفض مستواه بشكل كبير بسبب تراجع المستوى البدني للاعب".