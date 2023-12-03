عرض مغرٍ من الزمالك إلى صفقة الأهلي المنتظرة.. واللاعب يحسم وجهته

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك قدم عرضا مغريا من الناحية المادية للاعب بجانب نادي بيراميدز للحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي".

مفاوضات الزمالك مع اللاعب

وأضاف أمير هشام: "مفاوضات الزمالك مع اللاعب تأتي مع اقتراب حل أزمة إيقاف القيد وتباطؤ من مسؤولي النادي الأهلي، ولكن حتى الآن عبدالواحد رغبته الانضمام إلى التتش".

الجدير بالذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.