إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب فريق الزمالك، يرفض تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يضغط على اللاعب لتجديد عقده، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل خاصةً أنه يملك عرضين من ناديي زد وبلدية المحلة، للحصول على خدماته".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك قرر عودة اللاعب للتدرب مع قطاع الناشئين ولكن اللاعب رفض الأمر، وأبلغ النادي بالرحيل ويغيب عن التدريبات حتى هذه اللحظة".

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيخوض مباراة اليوم مع نادى سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم ، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.