صدارة بيضاء.. الزمالك يقسو على سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفيدرالية

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على مضيفه فريق سوار الغيني برباعية نظيفة، وذلك في إطار المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة سوار الغيني والزمالك بتقدم القلعة البيضاء بهدفين دون رد، في المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة ٨ من عمر الشوط الاول من صناعة شيكابالا.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا، الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني، في الدقيقة ٣٠ من عمر الشوط الأول من صناعة أحمد مصطفى زيزو.

كما سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك مع بداية الشوط الثاني ونجح إبراهيما نداى تسجيل الهدف الرابع لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.