قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استياء في الزمالك من رد اتحاد الكرة على شكوى حكم القمة.. ماذا حدث؟
موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري
إسلام صادق مدافعا عن ناصر منسي: لا تذبحوا الأسطورة
ارتفع 200 جنيه.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«بين شطين» يحصد المركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام بمهرجان الجونة السينمائي 2026

فيلم «بين شطين»
فيلم «بين شطين»
تقى الجيزاوي

فاز المخرج فارس التابعي بالمركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة حول الأمن الغذائي، عن فيلمه «بين شطين»، من إنتاج المونتير والمنتج حلمي عرمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.

وشهد حفل إعلان النتائج والتتويج حضورًا بارزًا لنخبة من الشخصيات العامة ورواد صناعة السينما، على رأسهم سميح ساويرس، وعمرو منسي، والفنان أشرف عبد الباقي.

وقد وقع اختيار لجنة التحكيم، التي ضمّت في عضويتها كلًا من المخرجة زينة عبد الباقي، والمنتج والمخرج مارك لطفي، والمنتجة نورا الخطيب، على الفيلم، لتميزه وقدرته على إيصال الرسالة الفنية والمجتمعية المنشودة.

يُذكر أن مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة تأتي في إطار تعاون مشترك بين برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومهرجان الجونة السينمائي، وشركة «زست» (Zest)، بهدف تسليط الضوء على قضايا الأمن الغذائي ودعم صُنّاع الأفلام الشباب.

المخرج فارس التابعي مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة بين شطين» مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

برمجية خبيثة

برمجية خبيثة تختبئ داخل آلاف هواتف أندرويد وتخترقك دون علمك

منصور

تحرك فى بعض أسعار سيارات إم جي في مصر.. تفاصيل

سعر سيارة

تعرف على أسعار سيارات سو إيست موديل 2027

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد