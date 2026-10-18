«بين شطين» يحصد المركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام بمهرجان الجونة السينمائي 2026

فاز المخرج فارس التابعي بالمركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة حول الأمن الغذائي، عن فيلمه «بين شطين»، من إنتاج المونتير والمنتج حلمي عرمان، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2026.

وشهد حفل إعلان النتائج والتتويج حضورًا بارزًا لنخبة من الشخصيات العامة ورواد صناعة السينما، على رأسهم سميح ساويرس، وعمرو منسي، والفنان أشرف عبد الباقي.

وقد وقع اختيار لجنة التحكيم، التي ضمّت في عضويتها كلًا من المخرجة زينة عبد الباقي، والمنتج والمخرج مارك لطفي، والمنتجة نورا الخطيب، على الفيلم، لتميزه وقدرته على إيصال الرسالة الفنية والمجتمعية المنشودة.

يُذكر أن مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة تأتي في إطار تعاون مشترك بين برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومهرجان الجونة السينمائي، وشركة «زست» (Zest)، بهدف تسليط الضوء على قضايا الأمن الغذائي ودعم صُنّاع الأفلام الشباب.