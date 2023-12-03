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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيما نداي يكمل رباعية الزمالك في مرمى سوار الغيني بـ الكونفيدرالية الأفريقية

نداى
نداى

نجح إبراهيما نداى تسجيل الهدف الرابع لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني، في إطار المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كما سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك مع بداية الشوط الثاني.

وكان قد انتهى الشوط الأول من مباراة سوار الغيني والزمالك بتقدم القلعة البيضاء بهدفين دون رد، في المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان افتتح أحمد مصطفى زيزو التسجيل لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة ٨ من عمر الشوط الاول من صناعة شيكابالا.

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا، الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني في المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة ٣٠ من عمر الشوط الأول من صناعة أحمد مصطفى زيزو.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

 

 

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