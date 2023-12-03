رفض تهجير الفلسطينيين.. كواليس لقاء الرئيس السيسي ونائبة بايدن| فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش مشاركته في قمة المناخ في دبي.



وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إن حديث الرئيس مع نائبة الرئيس الأمريكي شمل التباحث حول العديد من القضايا خاصة القضية الفلسطينية، والحديث شمل الحديث على ضرورة العمل للخروج من المأزق الموجود في قطاع غزة .



وأضاف أن أمريكا قدمت الشكر لمصر على جهودها في قطاع غزة، والعمل على الحيلولة دون اتساع النزاع، والحفاظ على المصريين، واتفقا البلدين على رفض التهجير القسري.

وأشار إلى أن البيت الأبيض أصدر بيانًا عن اللقاء الذي جمع نائب الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي، ونص البيان على أن نائبة الرئيس الأمريكي أكدت أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

الحرب على قطاع غزة



ولفت إلى أن بيان البيت الأبيض أشار إلى أن اللقاء بين نائبة الرئيس السيسي شمل التباحث حول أفكار للتخطيط ما بعد الحرب على قطاع غزة، وهذه الجهود تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تحقيق الأمن.