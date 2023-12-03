عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفض تهجير الفلسطينيين.. كواليس لقاء الرئيس السيسي ونائبة بايدن| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي و نائبة الرئيس الأميركي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش مشاركته في قمة المناخ في دبي.


وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، إن حديث الرئيس مع نائبة الرئيس الأمريكي شمل التباحث حول العديد من القضايا خاصة القضية الفلسطينية، والحديث شمل الحديث على ضرورة العمل للخروج من المأزق الموجود في قطاع غزة .


وأضاف أن أمريكا قدمت الشكر لمصر على جهودها في قطاع غزة، والعمل على الحيلولة دون اتساع النزاع، والحفاظ على المصريين، واتفقا البلدين على رفض التهجير القسري.

وأشار إلى أن البيت الأبيض أصدر بيانًا عن اللقاء الذي  جمع نائب الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي، ونص البيان على أن نائبة الرئيس الأمريكي أكدت أن الولايات المتحدة  لن تسمح تحت أي ظرف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

 

الحرب على قطاع غزة


ولفت إلى أن بيان البيت الأبيض أشار إلى أن اللقاء بين نائبة الرئيس السيسي شمل التباحث حول أفكار للتخطيط ما بعد الحرب على قطاع غزة، وهذه الجهود تشمل إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تحقيق الأمن.

السيسي الرئيس الأميركي قمة المناخ القضية الفلسطينية قطاع غزة التهجير القسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

لحين انتهاء التحقيقات.. وقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

ترشيحاتنا

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

رئيس نادي إنبي: جددت عقد محمد حمدي لمنع انتقاله للأهلي

سعر الذهب اليوم 3-12-2023

بركات: نتيجة يانج أفريكانز لا تعبر عن الأداء.. والأهلي كان يستطيع الفوز

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

تحذير عاجل من هذه الظاهرة والصغرى تصل 4 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ