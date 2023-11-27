نشأت الديهي: المشروع الوطني للدولة يكتمل بانتخاب السيسي مجددًا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزب مستقبل وطن يستحق الشكر والثناء، حيث يقوم بجهد غير عادي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك حزب حماة وطن.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، معقبًا: "أعلنت منذ البداية عن دعمي للرئيس السيسي، لأن هذا هو خياري واختياري، وهو من راهنت عليه من البداية"

وأضاف أنه يؤمن بالمشروع الوطني المصري الحالي، ومن الضروري أن يتكمل هذا المشروع بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا لا يعني عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موجهًا حديثه للمواطنين قائلا: "عليكم الخروج والمشاركة في الانتخابات، وانتخاب الرئيس السيسي، لكي يكتمل المشروع الوطني، اللهم بلغت اللهم فاشهد"

وأشار إلى أن هناك تحركات في كل محافظات مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في جنوب الصعيد أو شمال الصعيد أو غرب وشرق الدلتا أو المحافظات الساحلية أو الحدودية.