جيش الاحتلال يهاجم أكثر من 600 هدف في قطاع غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد هاجم أكثر من 600 هدف في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية وبدء الحرب.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن جيش الاحتلال يستعد لتكثيف الهجوم العنيف على القطاع.

وفجر اليوم الأحد، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لا زالوا تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف طال العديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم، منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما اسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وكان قد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.