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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استمرار توافد الجالية المصرية في سيدني بأستراليا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الجالية
استمرار توافد الجالية المصرية في سيدني باستراليا للتصويت

يواصل المصريون المقيمون في أستراليا التوافد على مقر القنصلية المصرية في سيدني للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وبدأت القنصلية المصرية فى استراليا استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى استراليا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

المصريون استراليا القنصلية المصرية سيدنى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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