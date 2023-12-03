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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلمة السر اليمن.. الجيش البريطاني: انفجار في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الأحد، وقوع انفجار في باب المندب قرب سواحل اليمن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم الأحد إنها تلقت تقارير عن نشاط لطائرات بدون طيار وانفجار محتمل في مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة البريطانية أن نشاط المسيرات مصدره اليمن، وحثت كافة السفن في المناطق المجاورة على توخي الحذر .

وقالت الحكومة البريطانية، السبت، إنها سترسل طائرات استطلاع في مهام فوق شرق البحر المتوسط بهدف تحديد أماكن تواجد أفراد، منهم بريطانيون، تحتجزهم حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

الطائرات لن تكون مسلحة

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "الطائرات لن تكون مسلحة"، ولن تلعب دوراً في القتال، والغرض الوحيد من إرسالها هو تحديد أماكن احتجاز ما وصفتهم بـ"الرهائن".

وأضاف البيان أن الطائرات ستعمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، وسيتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ المحتجزين فقط إلى السلطات المسؤولة عن تحريرهم.

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