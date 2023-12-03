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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرفقا صورهم.. تهديد خطير من جيش الاحتلال لقادة حماس في الشجاعية | شاهد

افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

 

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تهديدا لقادة كتيبة الشجاعية التابعة لحماس.

وقال أدرعي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "هذا إشعار نهائي.. أنتم جميعا مستهدفون"،

وأرفق صورا لقادة كتيبة الشجاعية، التي تعمل في حي مدينة غزة الذي يحمل نفس الاسم.

وحذر أدرعي من  أن  جيش الاحتلال سيعمل بقوة شديدة للغاية في الحي من أجل تدمير البنى التحتية الحمساوية.

وأضاف أنه، "في إشارة إلى قائد كتيبة الشجاعية الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية أمس: "لديكم خياران: الاستسلام وإلقاء أسلحتكم، أو مواجهة مصير مماثل لذلك الذي واجهه وسام فرحات".

وفي وقت سابق ، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه تمكن من اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في حماس وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قضيا اليوم على "قائد كتيبة الشجاعية في حماس وسام فرحات".

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم اغتيال فرحات باستخدام طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو من خلال توجيه معلومات استخباراتية دقيقة.

ووفقا لبيان الاحتلال فإن فرحات كان المسئول عن أسر الجندي الإسرائيلي "أورون شاؤول"  خلال عملية "الجرف الصامد".

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