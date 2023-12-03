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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقدم لوظائف جديدة في محافظة القليوبية.. الشروط والتفاصيل

وظائف محافظة القليوبية
وظائف محافظة القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية حاجتها لشغل وظيفتي نائب رئيس مركز أو مدينة أو حي ورئيس وحدة قروية بنطاق المحافظة من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة.


وقالت المحافظة أن التقديم سيكون اعتبارا من غدا الاثنين  لمدة اسبوعين حيث يجري التقديم بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 كالتالي : 
- نائب رئيس مركز أو مدينة أو حي لاختيار 24 شخصا من الناجحين لشغل وظائف نواب رؤساء المدن والأحياء والمركز في الوحدات التابعة للمحافظة حيث تضم المحافظة 12 مركز إداري ما بين مدينة وحي ومركز بواقع نائبين لكل رئيس مدينة ويصل العدد إلى 3 نواب في عدد من المراكز الكبرى. 
- رئيس وحده قروية بنطاق المحافظة والتي يصل عددها إلى 45 وحدة قروية حيث من المقرر عقب إعلان الناجحين في المسابقة إعداد حركة كبرى للقيادات المحلية بالمحافظة، وتسكين الناجحين في الوظائف الشاغرة كنواب رئيس مدينة وحي ومركز ورؤساء وحدات قروية. 
واضافت المحافظة أن التقديم للوظائف سيتم وفقا للشروط كالتالي : 
- أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة
- أن يكون المتقدم من شاغلى المستوى الثالث على الأقل بمجموعة الوظائف التخصصية بكافة مجموعاتها النوعية وعلى درجه دائمة
- أن يجتاز المتقدم الاختبار الشفوي الذي يعقد لهذا الغرض.
- أن يتقدم راغب الوظيفة بملف مكون من أصل و نسخ متضمنا ما يلى : 
- نموذج طلب الوظيفة
- بيان حالة وظيفية تفصيلي شاملا المؤهلات العلمية وتقارير ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.
- الدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية
- الجزاءات الموقعة خلال الحياة الوظيفية وإن تم محوها
- الإجازات الخاصة دون مرتب 
- سنوات الخبرة في أعمال مماثلة 
- ما يفيد إجادة اللغة الإنجليزية 
- ما يفيد التعامل مع الحاسب الآلى مدعمًا ذلك بالمستندات
- شهادة قانونية من جهة عمل المتقدم تفيد بعدم إحالته للتحقيق للنيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية
- عدد 7 صور شخصية 
- صورة بطاقة الرقم القومي
- مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها يمكن تقييمه وانجازها وفقا لجدول زمني محدد
بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم خلال حياته الوظيفية

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القليوبية محافظة القليوبية الوحدات المحلية وظائف محافظة القليوبية وحدة قروية

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