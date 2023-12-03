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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يشن حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (32) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (252) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو).. بحوزة (7 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (671) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية البؤر الإجرامية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام

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