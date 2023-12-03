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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبد الواحد السيد: التزام اللاعبين سبب تحسن النتائج.. وجماهير الزمالك هي السند

صدى البلد

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن هناك إلتزام كبير بين لاعبي الزمالك خلال المرحلة الماضي وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية.


وأشار  في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن الفريق يسير بخطى ثابته لاستعادة المكانة الطبيعية للزمالك، موجهًا الشكر للاعبين الكبار على دورهم الهام مع الفريق.


ووجه عبد الواحد السيد الشكر لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنهم السند الأساسي للفريق، وطالبهم باستمرار الدعم، كما أثنى على فريق التحليل الذي يؤدي دوره على أكمل وجه لخدمة الفريق.

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