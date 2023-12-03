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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إقبال المصريين بالإمارات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

صدى البلد

نقلت وزارة الهجرة إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وظهر في الفيديو إقبال ملحوظ من المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا، إن أثينا تشهد أجواء احتفالية للجالية المصرية خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف بركات في مداخلة على الهواء: "الكل هنا يحتفل بهذا الكرنفال والعرس الديموقراطي في هذه الانتخابات الرئاسية 2024، وأبناء الجالية المصرية في اليونان على وعي تام بأن المشاركة في هذه الانتخابات يعد استمرارا لمسيرة التنمية والتعمير والاستقرار في مصر"

https://fb.watch/oI7SB4M5_X/?mibextid=Nif5oz

قناة القاهرة الإخبارية وزارة الهجرة المصريين بالخارج صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية لعام 2024 دولة الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده

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