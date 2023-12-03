إقبال المصريين بالإمارات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

نقلت وزارة الهجرة إقبال المصريين بالخارج علي صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وظهر في الفيديو إقبال ملحوظ من المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا، إن أثينا تشهد أجواء احتفالية للجالية المصرية خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف بركات في مداخلة على الهواء: "الكل هنا يحتفل بهذا الكرنفال والعرس الديموقراطي في هذه الانتخابات الرئاسية 2024، وأبناء الجالية المصرية في اليونان على وعي تام بأن المشاركة في هذه الانتخابات يعد استمرارا لمسيرة التنمية والتعمير والاستقرار في مصر"

https://fb.watch/oI7SB4M5_X/?mibextid=Nif5oz