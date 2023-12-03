ملحمة رائعة.. أمين اتحاد المصريين بالخارج يكشف تفاصيل سير العملية الإنتخابية بالكويت

أكد علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج من الكويت، أن الانتخابات ليست عرسا ديمقراطيا فقط، ولكنه كرنفال مصري كبير، فاليوم يضم مجموعات كبيرة من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال علاء سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن الدولة المصرية وللأمن الأمان، مؤكدا أن الجالية المصرية تقدم ملحمة رائعة في الكويت.

وتابع أن هناك زيادة في أعداد المشاركين في الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدا أن حشود من أبناء الجالية المصرية في الكويت شاركوا في عملية التصويت من مختلف أماكن الكويت ".