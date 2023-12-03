بحضور الشيخ محمد بن زايد .. انطلاق مسيرة الاتحاد في أبوظبي |فيديو

أفادت وسائل الاعلام الإماراتية، بانطلاق مسيرة الاتحاد، اليوم الأحد، في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي، احتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة؛ وذلك بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.





ووفقا لصحيفة "الخليج" الاماراتية، تحتفل دولة الإمارات 2023 بالذكرى الـ52 لعيد الاتحاد وبكلّ الإنجازات التي أرسى دعائمها مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وأضافت الصحيفة أنه على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، يمضي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قدماً في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق السعادة والرفاه لشعب دولة الإمارات من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً واستدامة، إلى جانب توطيد قيم التعايش والسلام والتسامح والحوار بين شعوب العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها على الصعيد العالمي.