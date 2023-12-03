محافظ الدقهلية يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجستية التجارية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا بحضور وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية والاستشاريين ممثلي شركة مراكز القائمة علي تنفيذ المنطقة اللوجستية الجديدة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المنطقة اللوجيستية الجديدة بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد مختار، أن المنطقة تقام علي مساحة 51 فدان بإستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه وتتيح 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم تنفيذها لتوفير الخدمات للمواطنين ودفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومى، مضيفا ان المنطقة تضم مولات تجارية واماكن ترفيهية ومناطق لاستقبال البضائع.

وأشاد محافظ الدقهلية، بجهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية من كافة السلع بالجودة والاسعار المناسبة.

وأشار الى أن المنطقة اللوجيستية تضم مخازن ومطاعم ومحلات تجارية وأماكن ترفيهية ومجمع سينمات ومجمعات بنوك تجارية.

وكان محافظ الدقهلية خلال الاجتماع قد استعرض مراحل العمل في تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع واستعرض بريزنتيشن عن ما تم من اعمال بارض المشروع ، هذا وقد وجه محافظ الدقهلية للتعاون التام مع الشركة القائمة علي التنفيذ لمنشآت المشروع والتي تضم في مرحلتها الاولي 14 مبني بموقع المشروع ، مشيرا إلى ضرورة ان يتم الانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



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