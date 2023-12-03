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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول لقطات من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل House of the Dragon أول لقطات من الموسم الثاني من خلال تريلر رسمي وصور من مشاهده.

تظهر رينيرا في تريلر House of the Dragon وهي تسعى للثأر من مقتل ابنها المحبب إلى قلبها في نهاية الموسمالأول، وتجمع رفاته لدفنه بشكل لائق.


 

أعلنت شركة HBO الموعد المقترح لبدء عرض الموسم الثاني من مسلسل  House of the Dragon الأكثر نجاحا ومشاهدة خلال الأشهر الماضية عبر المنصة العالمية. 

 

وأكد المدير التنفيذي لمنصة HBO أن الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon لن يكون متاحا للعرض قبل صيف 2024، رغم البدء في إنتاجه منذ فترة. 

 


 

 

وفاز مسلسل House of the Dragon بجائزة جولدن جلوب أفضل عمل درامي لعام 2022، بعد تفوقه خلال العامالماضي، وتحقيقه نجاحا كبيرا. 

 

العمل تدور أحداثه قبل 200 عام من قصة مسلسل صراع العروش الشهير، وانتهى عرض حلقات موسمه الأول في أكتوبرالماضي.

 

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل House of the Dragon   بوصول خبر  وفاة ولي العهد إلى والدته رينيرا، على يدأخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي بدأتصويره قريبا.

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