جامعة المنصورة تنظم يوما رياضيا ضمن مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانوني

نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، يوما رياضيا تضمن ماراثون عدو ومباراة كرة قدم، بحضور ومشاركة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية وبحضور عمداء الكليات وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد "خاطر" بفعاليات حملة ''أعرف وعرّف" التى تم تنظيمها بمختلف الكليات داخل الجامعة بهدف رفع الوعى والتثقيف القانونى والتعريف بالحقوق السياسية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، ومحاربة الشائعات، والتعريف بالمخاطر المحيطة التى تستهدف الأمن القومى لمصر.

وأكد على أهمية التعريف بالحقوق القانونية والاستحقاقات الدستورية ومشاركة الشباب بها، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تسهم في تنمية الشباب ثقافيًا، وصقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب.

كما عبر " البيومى "عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب، مؤكدًا ان الطلاب هم أساس العملية التعليمية.

كما أشار إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات والتى تعمل على بناء و تنمية شخصيات ومهارات الطلاب.

من جانبه أكد " عبد العظيم" على دور كلية التربية الرياضية فى المشاركة بالفعاليات والمبادرات المهمة بالجامعة، مثنيا على جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المشاركة بالمبادرة وتنظيم اليوم الرياضى.

جدير بالذكر أن الماراثون انطلق من أمام بوابة الجامعة الرئيسية إلى استاد القرية الأولمبية .

كما تضمنت فعاليات اليوم الرياضى مبارة كرة القدم داخل الملعب الكبير باستاد الجامعة بين فريقى كليتى التربية الرياضية والآداب .

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