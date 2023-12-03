نصائح ذهبية لتجنب حكة الجلد والحساسية في الشتاء

يشعر بعض الأشخاص برغبة شديدة في حكة الجلد وبالرغم من أن حكة الجلد تحدث غالبًا في الكوعين، إلا أنها قد تصيب بعض الأشخاص في أي منطقة بالجسم وهو ما يعرضها للجفاف خصوصا في الشتاء.

وينتج الحفاف نتيجة إزالة طبقة من الزيوت الموجودة على سطح الجلد، والتي من شأنها العمل على ترطيبه، حيث يقل نشاط الغدد الدهنية نتيجة الحكة، وبالتالي تفقد البشرة رطوبتها بشكل تدريجي.

ووفقا لموقع medical today نعرض نصائح للوقاية من حكة الجلد في الشتاء.

نصائح لتجنب الحساسية في موسم الشتاء:

- ينصح بعدم ارتداء الملابس الصوفية على الجلد مباشرة ،وارتداء ملابس شتوية قطنية ناعمة من شأنها عدم الاحتكاك الشديد بالجلد، لتجنب التهيج والحساسية.

- من أهم الأمور التي تساعد على تجنب الإصابة بالحساسية الحرص على تهوية أغطية والمفروشات من الأمور الأساسية التي تجنبك الإصابة بالحساسية.

- غسل اليدين والوجه بشكل متكرر لتقليل الجراثيم والبكتريا والفطريات و مسببات الحساسية التي تحملها.

- الاستحمام عندما تكون أعراض الحساسية شديدة لإزالة المواد المسببة للحساسية .

- ينصح بتناول كمية من الماء لاحتفاظ على صحة الجلد وترطيبه وتجنب الإكثر في تناول الأطعمة المقلية خلال فصل الشتاء، مع الاهتمام بتناول الفواكه،والخضروات والبروتينات.

- ينصح بتجنب رش المعطرات على الجلد، مع الحرص على تنظيف الجسم باستمرار للحفاظ على حالته الصحية،مع مراعاة أن يكون ذلك بلطف لتجنب الإصابة بأي اضرار.

- من الأمور التي تؤدي إلى الحساسية هى تراكم الأتربة ووبر الحيوانات الأليفة والغبار وغيرها من مسببات الحساسية.