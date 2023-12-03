إقبال ملحوظ من المصريين بإسبانيا على التصويت في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، إن هناك إقبالا كبيرا من المصريين في إسبانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن عملية التصويت تتم دون أي عقبات أو مشكلات، حيث تنتهي اليوم الأحد، وفقا للجدول الزمني للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



أضاف يوسف مكاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الثالث والأخير، يشهد إقبالا كبيرا من المصريين المتواجدين في إسبانيا على صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هناك مصريين يأتون من مدن بعيدة ومسافات طويلة من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

أشار سفير مصر بإسبانيا، إلى أنه يتبقى 4 ساعات حتى يتم غلق باب التصويت في اليوم الأخير للجدول الزمني للانتخابات، موضحا أن العرس الانتخابي يشهد مشاركة كبيرة من فئة الشباب وهو الأمر اللافت في هذا الاستحاق، كذلك جزء كبير من الطلاب المصريين كان لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.



وتابع أن هناك تواصلا مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال السفارة ووزارة الخارجية، لافتا إلى أن الأمور تسير دون أي عقبات وبانتظام كبير، كما أن حالة الجو في إسبانيا ساعدت على خروج المصريين للتصويت في الانتخابات وزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.

