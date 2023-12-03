بحضور 30 مدرسة.. ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي بمكتبة مصر العامة بالأقصر

دشنت مكتبة مصر العامة بالاقصر برنامجاً لزيارات المدارس ورياض الأطفال على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع الطلاب على القراءة وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.



وفي هذا الإطار استقبلت المكتبة اليوم حوالي ٣٠ مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بإجمالي ٥٠٠ طالب وطالبة حيث تم تشغيل عرض الكالتشوراما وهو عبارة عن فيلم تسجيلي عن أهم المعالم الأثرية بالمحافظة والأحداث التاريخية علي مر العصور بالإضافة إلي زيارة القاعات بالمكتبة والتعرف علي أهم المعلومات الأثرية والتاريخية من خلال اللوحات المعروضة والكتب المتوفرة داخل القاعات.

وفي نهاية الجولة تم عقد ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي، وقالت مني محمود منسق البرنامج بالمكتبة أن الندوة تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وإيجابياته وسلبياته وكذا علاقته بالعملية التعليمية فى ظل التغيرات المعاصرة والتكنولوجية الحديثة وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المتطورة والذكاء الاصطناعى والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له والبعد عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا والتحقق من كل ما يتم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق جيل واعٍ.