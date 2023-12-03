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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر بلبنان: إقبال المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة كان متميزا.. فيديو

السفير علاء موسى
السفير علاء موسى

قال السفير علاء موسى، سفير مصر في لبنان، إن العملية الانتخابية في اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية تمت بشكل سلس، مشيرًا إلى أنه على مدار الـ 3 أيام السابقة كان هناك إقبال من الجالية المصرية في لبنان بالكامل، وليس في بيروت فقط.

وأضاف «موسى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إن أعداد الجالية المصرية في لبنان لا بأس بها، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية في لبنان خلال السنوات الماضية والتوتر الموجود في الجنوب، إلا أن الإقبال كان ممتازا من المصريين وجاءوا بصدر رحب للمشاركة في هذا الاستحقاق.

وتابع أن المصريين لديهم قناعة لرسم مستقبل الدولة المصرية والمشاركة في العملية الانتخابية كانت طيبة، موضحًا أنه سيتم البدء في فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع ثم إرسال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأردف سفير مصر في لبنان، أنه تم استقبال مجموعة من المصريين القادمين من مدينة صيدا الواقعة جنوب لبنان وهو ما يدل على حرص المواطن المصري على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري رغم التوتر القائم في الجنوب، مؤكدًا: «هذه شهادة مهمة جدًا وموقف يعبر عن رغبة المصريين للمشاركة في كل الاستحقاقات وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي 2024».
 

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