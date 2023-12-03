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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة أشرف عبد الغفور.. مخرج يكشف عن مشاركته بعمل معه قبل رحيله

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

كشف المخرج تامر نادي عن رحيل الفنان أشرف عبد الغفور قبل المشاركة معه في مسلسله الجديد في منشور له عبر فيسبوك. 

 

وكتب تامر نادي عبر فيسبوك:" كان ليا الشرف بلقائه.. وكنت هتشرف أكتر بمشاركته معايا في المسلسل". 

 

كان تامر نادي يستعد للمشاركة في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل صلة رحم، بطولة الفنان إياد نصار، والفنانة ريهام عبد الغفور. 

 

مسلسل صلة رحم كان من المقرر بدء تصوير مشاهد العمل نوفمبر الماضي  بعد الانتهاء من التعاقد مع أبطاله. 

 

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور عن عمر 81 عام . 

 

وجاء سبب وفاة أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي . 

 

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث ، وتم نقل الأثنين إلى مستشفى زياد التخصصي .

 

وبعد محاولات الإسعاف والطوارئ ، حدثت وفاة أشرف عبد الغفور ووافته المنية بالمستشفى ، أما زوجته في حالة صحية صعبة . 

 

 

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال الى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

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