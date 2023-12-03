يفتقد للمعرفة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم رئيس كولومبيا

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بعد تصريحاته ضد الاحتلال، واصفًا إياها بأنها تعكس في الأساس الافتقار إلى المعرفة.

وقال كوهين عبر حسابه بمنصة "إكس" إن الهجمات التي لا أساس لها والمعادية للسامية التي يشنها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ضد إسرائيل تعكس في الأساس الافتقار إلى المعرفة والعمى الأخلاقي.

وأضاف “لقد مر ما يقرب من شهرين على هجوم 7 أكتوبر، وما زلنا لم نسمع بعد رئيس كولومبيا يدين بشكل قاطع الحادث الذي قُتل خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي، واحتجاز 240 إسرائيليًا وأجانب إلى غزة”.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس كولومبيا يدل على جهل تاريخي وإنكار للهولوكوست، داعيًا إياه لزيارة متحف ياد فاشيم للمحرقة.

وكان رئيس كولومبيا أدان اليوم الأحد، الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "ممارسة نازية".

وكتب بيترو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إنهم يزعمون أن هذا ليس مثل النازية؛ إن قتل 5300 صبي وفتاة فلسطينية هو ممارسة نازية، على الرغم من إحجام الغرب عن الاعتراف بهذه الحقيقة”.

ونشر مع التغريدة لقطات من المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.