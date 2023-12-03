انخفاض الحديد والأسمنت.. مفاجأة مدوية في أسعار مواد البناء

كشف أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أخر تطورات الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك انخفاض كببر في أسعار مواد البناء حاليا.



وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك انخفاض كبير في الأسعار حيث إن هناك تراجع بأكثر من ألف جنيه انخفاض في طن الحديد.

وتابع أن ايضا انخفاض اكتر من ألف جنيها انخفاض في طن الإسكندرية، متابعة أن انخفض سعر الحديد اليوم انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسبوع الماضى، حيث انخفض سعر طن حديد عز اليوم 922 جنيها.

سعر حديد عز 41.500 جنيه، سعر حديد بيانكو 38.000 جنيه، سعر حديد بشاى 41.000 جنيه سعر حديد العتال 39.500 جنيه، سعر حديد إستيل 39.000 جنيه، سعر حديد المصريين 39.500 جنيه، سعر حديد عطية 39.200 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تراجع سعر طن الأسمنت 320 جنيهًا خلال الأسبوع الماضى بيسجل اليوم 2276 للطن.

وصل سعر طن أسمنت المسلح 2320 جنيها، وسعر أسمنت السويدى 2450 جنيها، وأسمنت المخصوص 2290 جنيها، وأسمنت السويس 2300 جنيه، وأسمنت جنوب الوادى 2080 جنيها، وأسمنت النصر 2200 جنيه، وأسمنت حلوان 2300 جنيه، وأسمنت المهندس 2250 جنيها، وأسمنت الممتاز 2100 جنيه.