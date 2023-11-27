عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

سعر مواد البناء
سعر مواد البناء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار على مدار الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط سعر الحديد من 39 الى 40 الف جنيه  للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر 

 

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الإثنين 41500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الإثنين 41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الإثنين إلى 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الإثنين 39200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان  اليوم الإثنين 38000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الإثنين 39500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الإثنين 39500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم الإثنين 38000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الإثنين 38500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الإثنين 39000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل  اليوم الإثنين 39000 جنيه للطن الواحد.

txt

الحديد والصلب للمناجم تحقق 28 مليون جنيه مبيعات خلال أكتوبر

txt

عز بـ 41500 جنيه للطن .. أسعار الحديد والأسمنت السبت 25-11-2023

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الإثنين نحو 2320 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت  اليوم الإثنين نحو 2200 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الإثنين 2250 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الإثنين 2120 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الإثنين 2080 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين اليوم الإثنين 2210 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة أسوان اليوم الإثنين 2180 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 2300 جنيه للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الإثنين 2450 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الاثنين نحو 2070 جنيه للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

مواد البناء اسعار الحديد أسعار مواد البناء الاسمنت اليوم حديد سرحان حديد عطية سعر حديد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه

من أمام ثلاجة الموتى.. هنيدي ونجوم الفن يودعون طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

مصر الأولى.. صندوق النقد الدولي يعلن عن أقوى 4 اقتصادات في أفريقيا

طقس اليوم| الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نجم الزمالك السابق: فوجئت بالأداء الدفاعي القوي لـ أبوسليم بالمبارة

الجاني يدفع قيمة التلفيات.. عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة وفقا للقانون

تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيم المزاج.. تعرف على أبرز فوائد فيتامين د للنساء

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ