تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرار على مدار الأسبوع الماضي حيث تراوح متوسط سعر الحديد من 39 الى 40 الف جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم الإثنين 41500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الإثنين 41000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الإثنين إلى 39500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الإثنين 39200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الإثنين 38000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الإثنين 39500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الإثنين 39500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومى اليوم الإثنين 38000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الإثنين 38500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الإثنين 39000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 39000 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الإثنين نحو 2320 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت اليوم الإثنين نحو 2200 جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الإثنين 2250 جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الإثنين 2120 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الإثنين 2080 جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين اليوم الإثنين 2210 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة أسوان اليوم الإثنين 2180 جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 2300 جنيه للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الإثنين 2450 جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف "العسكري بني سويف" اليوم الاثنين نحو 2070 جنيه للطن.

وهذه أسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.