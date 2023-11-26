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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد والصلب للمناجم تحقق 28 مليون جنيه مبيعات خلال أكتوبر

الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

قالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها حققت إجمالي مبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 28.29 مليون جنيه.

وأضافت “الحديد والصلب للمناجم”، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال سبتمبر بلغت 28.23 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 55.84 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

وارتفعت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

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8 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

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تراجع الصلب.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

تصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

الحديد والصلب للمناجم القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الاعمال العام مبيعات مناجم الواحات البحرية

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