عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

شركة الحديد والصلب
شركة الحديد والصلب للمناجم

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 38%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تسجيل صافي ربح بلغ 28.34 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 20.56 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

 وارتفعت إيرادات الشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الثلاثة أشهر إلى 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

txt

1.148 مليار جنيه فائض.. الحديد والصلب توافق على تطوير أرض الجيزة

txt

الحديد والصلب للمناجم تحقق 15.7 مليون جنيه مبيعات خلال سبتمبر الماضي

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

حل وتصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام  أنه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه. 

الحديد والصلب للمناجم القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الاعمال العام أرباح المحاجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فرقنا تعمل في شوارع غزة لدعم المصابين بعد انقطاع الاتصالات

منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر 3-0 في بطولة شمال إفريقيا الودية

هذه المحافظة من سلالة الفراعنة| فحص جيني لـ 3 شباب يكشف مفاجآت عن أصل المصريين.. تفاصيل مثيرة

القسام ترد على أكاذيب نتنياهو بشأن وجود أسرى إسرائيليين في مجمع الشفاء

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

انطلاق المؤتمر الانتخابي الأول لحملة حازم عمر الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل

في عمر الخمسينيات | ثلاث نصائح ضرورية للعناية بالبشرة

جمال شعبان: هذه الفيتامينات تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ