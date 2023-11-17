8 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر،التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 38%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تسجيل صافي ربح بلغ 28.34 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 20.56 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، خلال الثلاثة أشهر إلى 69.89 مليون جنيه، مقابل 58.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

حل وتصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه.