24 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال أغسطس

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 24.183 مليون جنيه.

وأوضحت شركة الحديد والصلب للمناجم اليوم، أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال أغسطس بلغت 24.12 مليون جنيه.

بلغت أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 55.52 ألف جنيه.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حققت 127.81 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، مقابل 40.63 مليون جنيه في العام المقارن.

ارتفاع المبيعات السنوية

وارتفعت المبيعات والإيرادات إلى 309.92 مليون جنيه خلال 2022-2023، مقابل 121.21 مليون جنيه في العام المقارن.

وسجلت الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، أرباحاً بعد الضرائب بلغت 97.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضي، مقابل 22.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 217.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 82.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة.