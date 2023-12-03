غرفة التطوير العقارى: بورصة التداول تعزز ملف تصدير العقار

أكد المستشار أسامة سعد الدين - الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري ، أن إطلاق مبادرة إنشاء بورصة العقارية للتداول علي العقارات بكل تأكيد سيحرك المياه الراكدة في ملف تصدير العقار ، والذي ظل لسنوات طويلة أسير الأفكار والمقترحات فقط.

واضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فكره اطلاق البورصه العقاريه للتداول علي العقارات بلاشك ستسهم في الإسراع بإنجاح اهداف تلك المبادرة ، خاصه وان وجود بورصه عقاريه سيسهم في اتاحه منتج عقاري ملائم وقابل للتداول عليه ، وهو ما سينعكس بالتأكيد علي اننا نستطيع تصدير العقار ، وأكد سعد الدين أن فكره البورصه العقاريه ستدفع شركات التطوير العقاري نحو التنافس الإيجابي بأن تقدم منتجات عقاريه متميزه تنجح تصدير العقار.

وأشار سعد الدين ، أن إطلاق المبادرة يستلزم أن ندرك جيدا أن وضع المنافسه في صناعه العقار عالميا أصبح قوي ، وهو مايتطلب أن نسرع في الاستفاده بسرعه ، وان يكون لمصر حصه كبيره من سوق تصدير العقار عالميا.

واختتم سعد الدين ، بأن غرفه صناعه التطوير العقاري أوضحت خلال اجتماعاتها خلال الفترات الماضية مع الحكومه عن ما يتطلبه نجاح تصدير العقار المصري ، وان ملف تصدير العقار لم يعد مسئوليه منفرده للقطاع الخاص فقط ، وان إطلاق المبادرة يأتي تتويجا لجهود عديده ستأتي ثمارها عن قريب عقب اطلاق المبادرة ، وانه لابد وأن تكون هناك حاله من الرصد والمتابعة المستمرة عقب اطلاق المبادرة للتعرف علي ايه تحديات أو مشكلات قد تظهر ، ويتم العمل علي حلها بشكل سريع ، كما أنه لابد من أن تكون هناك حملات تسويقه خارجيا تسهم في التعرف علي مايستلزم وجوده في ملف التنميه العمرانيه في مصر ، حتي تستمر تلك المبادرات في تحقيق نجاحها في وقت قليل ، وأكد سعد الدين أن المبادره من المتوقع مبدئيا أن تسهم في زيادة حصيله النقد الأجنبي بما يقدر بحوالي 60 مليار دولار سنويا.