الانتخابات الرئاسية في الخارج تشهد إقبالا كثيفا من المصريين

قال المراسل عمرو موسى، إن انتخابات المصريين بالخارج انطلق في الأول من ديسمبر في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساء طبقا للتوقيت المحلي لكل دولة، وشهدت إقبالا كثيفا في هذه الانتخابات خاصة أنها أقيمت في أيام العطلة بالدول العربية ولا سيما يوم الجمعة، والعطلة الخاصة بالدول الأوروبية يوم الأحد.



وأضاف "موسى"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المستشار أحمد بنداري رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي منذ قليل استعرض النقاط الخاصة بهذه الانتخابات ومجريات الأمور في خلال الثلاثة أيام، ومعلنا إغلاق 30 لجنة من ضمن 137 لجنة في سفارات وقنصليات مصر في 121 دولة.

وأشار إلى أن عمليات التصويت انتهت في دول الخليج ولا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أن هناك أقل من ساعة للانتهاء من عملية الانتخاب في السفارة المصرية في روما والقنصلية في ميلانو.



