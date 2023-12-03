بايع داعش.. الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم برج إيفل

كشف المدعي العام بفرنسا، أن منفذ الهجوم قرب برج إيفل بايع تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا أن والدته أبلغت عن قلقها من تصرفاته.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لقى رجل ألماني مصرعه وأصيب آخران أحدهما بريطاني، في هجوم بسكين ومطرقة بالقرب من برج إيفل أمس السبت.

وألقي القبض في وقت لاحق على شاب فرنسي يبلغ من العمر 26 عامًا، وفتح مدعون متخصصون في مكافحة الإرهاب تحقيقًا.

وقال المدعي العام جان فرانسوا ريكار، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن المشتبه به بايع تنظيم داعش الإرهابي، لافتًا إلى أن المنفذ عبر عن دعمه للتنظيم في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن المشتبه به يدعى أرماند آر، وهو مواطن فرنسي ولد في فرنسا لأبوين إيرانيين.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراحه من السجن عام 2020 بعد أن قضى أربع سنوات بتهمة التخطيط لهجوم، وكان من المفترض أن يتلقى العلاج من مشاكل نفسية.

وانتشرت صورة للمهاجم، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية، ومحللون مختصون في شؤون الإرهاب.

كما تبين أن أرمان كان ظهر في فيديو سابق يبايع داعش، رافضاً أن "يقتل العرب حول العالم".