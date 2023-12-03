برلماني: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية صورة مشرفة تليق بمكانة مصر عالميا

أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بإقبال المصريين في الخارج عقب انتهاء الساعات الأخيرة من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مشيراً إلى أن المصريين حريصين على المشاركة في الإنتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلا عن مشاركة المصريين في الحدث الأهم في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، نظراً لارتباطه بمستقبل وطن ٦ سنوات قادمة.

وأكد الكومي، في تصريح له اليوم أن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات وتكثيف تواصل غرف العمليات التابعة لها، مع كافة السفارات والقنصليات المصرية تعكس الحرص الشديد على إزالة أي عقبات تحول دون إدلاء المصريين في الخارج وتسهيل كافة إجراءات التصويت وتلقي الشكاوى أو الملاحظات وحلها على الفور.

ولفت عضو مجلس النواب: أن العملية الانتخابية في الخارج أجريت في مشهد مشرف لمصر ويليق بحجمها وسط مصاف الدول، والتأكيد على حرصها على إجراء كافة استحقاقاتها الانتخابية بكل نزاهة وشفافية ملتزمة بكافة معايير الديمقراطية الدولية في كافة الإجراءات.

واختتم النائب محمد الكومي: قائلا: المصريين في الخارج رسموا ملامح خريطة السنوات الماضية وشاركوا في اختيار رئيس مصر، والمصريين في الداخل سيكملون مسار الطريق في انتخابات الداخل، والمشاركة ستكون بقوة وحشد كبير لإظهار مصر أمام العالم بالصورة التي تستحقها.