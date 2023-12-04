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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

اليوسفي
اليوسفي

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،اهم 10 فوائد رائعة لفاكهة اليوسفي…
 

١- تقليل ظهور التجاعيد
يعرف اليوسفي بغناه بفيتامين سي الذي يوفر كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تحافظ على شباب البشرة وتمنع تكون الجذور الحرة المسببة لظهور التجاعيد. ويمكنك عمل قناع طبيعي من اليوسفي مرة أسبوعيا لتعزيز إشراقة ونضارة البشرة. امزجي ثلاثة فصوص من اليوسفي وامزجيهم مع ملعقة زبادي وأخرى عسل نحل، ثم وزعي الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لمدة عشر دقائق. هذا القناع سيعمل على تنظيف البشرة وإزالة الدهون الزائدة والبكتيريا الضارة المتراكمة عليها.

٢- زيادة الحديد في الجسم
يساعد اليوسفي في عملية امتصاص الجسم للحديد من الأطعمة بسهولة.

٣- تنشيط حركة الأمعاء
يحتوي اليوسفي على كميات كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

٤- علاج البثور
إذا كنت تعانين من البثور، فإن اليوسفي علاجا طبيعيا رائعا لها. ذلك بفضل احتوائه على فيتامين أ الذي يحارب مشكلات تلف البشرة المختلفة، مثل الخطوط الرفيعة والحبوب والحروق.

٥- تعزيز جمال الشعر
تناول كميات كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ب ١٦ (المتوافران في اليوسفي) يساعد على تعزيز نمو خصلات الشعر وتحسين مظهره اللامع والصحي. إضافة لذلك، فإنه يعمل على تأخير شيب الشعر وهو ما تتمناه كل امرأة. أضيفي عصير اليوسفي إلى زيت الشعر ودلكي بهما شعرك. اتركي الخليط لمدة ١٥ دقيقة ثم اغسلي شعرك بعد ذلك ولاحظي كيف أصبح صحيا ولامعا.

٦- الوقاية من السرطان وأمراض القلب
أشارت الدراسات الطبية أن تناول البرتقال واليوسفي بانتظام يساعد على الحد من الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض السرطان والأمراض المزمنة.

٧- خفض ضغط الدم
اليوسفي من الفواكه المفيدة لأصحاب ضغط الدم المرتفع، حيث أنه يساعد على خفض ضغط الدم وزيادة سيولة الدم وعدم تجلطه في الأوعية الدموية.

٨- إنقاص الوزن
الألياف الطبيعية المتوافرة في اليوسفي تعطي إحساسا بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في خفض الشهية المفتوحة ومن ثم إنقاص الوزن.

٩- علاج الجروح
استخدام زيت اليوسفي على البشرة يساعد على بناء خلايا البشرة الجديدة والإسراع من علاج الجروح.

١٠- تقوية مناعة الجسم
اليوسفي غني بالعناصر المضادة للالتهابات والطاردة للسموم مما يقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الأنفلونزا. كما يمنع الجروح من العدوى بالطفيليات أو الإصابة بالالتهابات الفطرية والبكتيرية.

تناول اليوسفي تناول البرتقال علاج الجروح فيتامين سي مضادة للالتهاب

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