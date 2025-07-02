قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر الإيطالي يُقام في السعودية ديسمبر 2025
وسائل إعلام إسرائيلية: مصرع جندي وإصابة 5 في ثلاث عمليات إطلاق نار بقطاع غزة اليوم
عمرو دياب يحتفل بانطلاق ألبوم «ابتدينا» بحفل ضخم بجدة في هذا الموعد
القبض على نجم الترجي التونسي في فرنسا.. تفاصيل
الاحتلال يلغي أوامر إخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد تقييمات أمنية
أبو العينين: يجب الاهتمام بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة لأنها المستقبل
رسائل الرئيس السيسي لزيلينسكي: الدعوة لحلول دبلوماسية وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز التعاون الثنائي
عقب ختام دور الـ16 .. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025
محافظ البحر الأحمر: دفعنا بـ 35 سيارة إسعاف لاستقبال مصابي حادث حفار البترول
بحضور أبو العينين.. الجبهة الوطنية يعلن آليات اختيار مرشحي الشيوخ
مبروك ياقلب قلبي.. وفاء عامر تهنئ ابنها بتخرجه
حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغييرات إدارية في الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

استقر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على ضم عدد من العناصر الجديدة في الهيكل الإداري الخاص بطريقة عمله مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث جاء أغلبهم من خارج النادي، ومن بينهم عدد كبير عملوا معه سابقًا في نادي فاركو.

وقرر المدير الرياضي تعيين مدير شؤون لاعبين جديد من خارج النادي، ويعد حسن جمعة، اللاعب السابق والمقرب من جون إدوارد، هو الأقرب لتولي المنصب خلفًا لأحمد إبراهيم، الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الزمالك، استعدادًا للانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي ضمن الطاقم الإداري هناك.

وأكد مصدر داخل النادي أن هناك اتجاهًا لتعيين منسق عام للفريق بديلًا عن مدير الكرة، على أن يتم حسم القرار بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع قرب الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، المنتظر وصوله إلى القاهرة مساء اليوم.

الزمالك جون إدوارد صفقات الزمالك يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

فتاة تقفز من عقار في البساتين.. والتحريات: خلافات مع أسرتها

جثة - أرشيفية

بسبب العقم .. بائع يتخلص من حياته في الجمالية

شهادة الوفاة

طريقة وخطوات استخراج شهادة الوفاة 2025 .. تعرف عليها

بالصور

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إلقاء ٥٥٠ ألفا من زريعة أسماك المبروك ببحرى أبو الأخضر بههيا ومويس بالزقازيق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري.. وصفة شهية وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

فيديو

إعلان "دقوا الشماسي"

مبلغ كبير.. إسدال الستار على قضية إعلان «دقوا الشماسي» وتعويض ورثة العندليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد