تغييرات إدارية في الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

استقر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على ضم عدد من العناصر الجديدة في الهيكل الإداري الخاص بطريقة عمله مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث جاء أغلبهم من خارج النادي، ومن بينهم عدد كبير عملوا معه سابقًا في نادي فاركو.

وقرر المدير الرياضي تعيين مدير شؤون لاعبين جديد من خارج النادي، ويعد حسن جمعة، اللاعب السابق والمقرب من جون إدوارد، هو الأقرب لتولي المنصب خلفًا لأحمد إبراهيم، الذي تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الزمالك، استعدادًا للانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي ضمن الطاقم الإداري هناك.

وأكد مصدر داخل النادي أن هناك اتجاهًا لتعيين منسق عام للفريق بديلًا عن مدير الكرة، على أن يتم حسم القرار بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع قرب الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، المنتظر وصوله إلى القاهرة مساء اليوم.