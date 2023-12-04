استشهاد فلسطينيين في قلقيلية وقوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية.

ومنذ قليل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوات خاصة قتلت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

هذا وقد اندلعت اشتباكات قوية اليوم بين رجال الفصائل الفلسطينية وجنود جيش الاحتلال في جميع أنحاء فلسطين.

إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من بلدات في الضفة الغربية.