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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء القادة.. الإعلان عن أول قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 2019

الصين والاتحاد الاوروبي
الصين والاتحاد الاوروبي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في السابع من ديسمبر الجاري في العاصمة بكين.

وستكون هذه أول قمة شخصية بين الصين وقادة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي؛ وهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالكتلة، جوزيب بوريل، الرئيس الصيني، شي جين بينج.

ومن المتوقع أن تستمر القمة لمدة يومين حيث يذكر الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون مناقشة "حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".

الاتحاد الأوروبي والصين الاتحاد الأوروبي الرئيس الصيني شي الخارجية الصينية الحرب الروسية ضد أوكرانيا الحرب الروسية الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الصينى الصين والاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جوزيب بوريل رئيس المجلس الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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