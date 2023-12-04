لقاء القادة.. الإعلان عن أول قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ 2019

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن قمة الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في السابع من ديسمبر الجاري في العاصمة بكين.

وستكون هذه أول قمة شخصية بين الصين وقادة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الاتحاد الأوروبي؛ وهم رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالكتلة، جوزيب بوريل، الرئيس الصيني، شي جين بينج.

ومن المتوقع أن تستمر القمة لمدة يومين حيث يذكر الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون مناقشة "حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية ضد أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".