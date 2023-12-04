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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. محمد هنيدى في حوار مفتوح مع محمود سعد فى "سولد أوت"

صدى البلد

يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في الحلقة المقبلة من برنامج "Sold Out".

وستقام الحلقة في مسرح باسيلي في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس غدا الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر ، في تمام الساعة ٨ مساءً.

بعد اللقاء، يقام حفل للفنان رامي صبري، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه المميزة للجمهور الحاضر.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض  أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

سحب فيلم “مرعى البريمو” من دور العرض بعد تحقيقه آخر ليلة عرض إيرادات ضعيفة وصلت إلى 136 جنيه، وهو الأمر الذى دفع شركة التوزيع لسحبه. 

وبلغ إجمالى الفيلم بشكل نهائى إيرادات قيمتها 17 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

 

الاعلامي محمود سعد sold out الفنان محمد هنيدي النجم محمد هنيدي

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