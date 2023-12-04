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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرييه درعي: إسرائيل لا تنوي إدارة قطاع غزة مدنيا لكنها ستسيطر أمنيا

رئيس حزب شاس الإسرائيلي
رئيس حزب شاس الإسرائيلي أرييه درعي

علق رئيس حزب شاس الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الإثنين، على اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل ليس لديها أي نية لإدارة قطاع غزة، لكنها ستكون لها سيطرة أمنية على ما يحدث هناك.

وأضاف درعي، بحسب القناة السابعة العبرية: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعلم أيضًا أنها لا تستطيع إدارة القطاع في وضعه الحالي".

وتابع: سيتعين على إسرائيل أن تستمر في تحمل المسؤولية عن الأمن، لكننا لا ننوي إدارته مدنيًا أو احتلاله".

واستطرد: هذه هي مسؤولية الأمريكيون بالأساس.. نحن بحاجة إلى إدارة من قبل السلطات المحلية بالتعاون مع السلطات الدولية".

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