أرييه درعي: إسرائيل لا تنوي إدارة قطاع غزة مدنيا لكنها ستسيطر أمنيا

علق رئيس حزب شاس الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الإثنين، على اليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، وقال إن إسرائيل ليس لديها أي نية لإدارة قطاع غزة، لكنها ستكون لها سيطرة أمنية على ما يحدث هناك.

وأضاف درعي، بحسب القناة السابعة العبرية: "أعتقد أن السلطة الفلسطينية تعلم أيضًا أنها لا تستطيع إدارة القطاع في وضعه الحالي".

وتابع: سيتعين على إسرائيل أن تستمر في تحمل المسؤولية عن الأمن، لكننا لا ننوي إدارته مدنيًا أو احتلاله".

واستطرد: هذه هي مسؤولية الأمريكيون بالأساس.. نحن بحاجة إلى إدارة من قبل السلطات المحلية بالتعاون مع السلطات الدولية".