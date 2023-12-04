إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على منطقة في الجليل الأعلى

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إنه تم رصد عدداً من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية قريبة من الحدود.

وأضافت وسائل إعلام إن إحدى عمليات الإطلاق هو صاروخ مضاد للدبابات وسقط على منطقة في الجليل الأعلى المحتل.

وأوضحت وسائل الإعلام إن كل الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بإطلاق القذائف في اتجاه مصادر إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان بقصف مدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.