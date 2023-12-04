إصابة شخص في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل بالدقهلية

أصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل على طريق جمصة المنصورة أمام قرية التخشيبة بنطاق مركز بلقاس.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بلقاس يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة أمام قرية التخشيبة بنطاق المركز ووجود مصاب .



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل ارقام د س ع 5942 وسيارة نصف نقل تحمل ارقام د و ع 1829 .



فيما أسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى سامح السعيد عبد ربه ٣٢ عاما من قرية شقرف التابعة لمركز الستاموني وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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